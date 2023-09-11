Флористические узоры и мозаичные панно: после реставрации открылись два исторических зала Сандуновских бань

Пресс-служба мэра столице сообщила о завершении реставрации двух исторических залов Сандуновских бань.

Уточняется, что речь идет о холлах первого мужского и высшего женского разрядов. Это помещения, куда входит холл, зал отдыха, мыльное отделение и парная.

Торжественное открытие приурочили к 215-летнему юбилею со дня основания банного комплекса. Сандуновским баням присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, на протяжении более чем двух столетий бани сохраняют свою историческую функцию и являются точкой притяжения для многих поколений москвичей. Он обратил внимание на то, что специалисты проделали огромную работу. Они потратили на нее 1,5 года, добавил Емельянов.

«Обнаружены подлинные цвета, которые изначально использовались в оформлении холлов. Для того чтобы их вернуть, было бережно расчищено 12 слоев краски и побелки», — подчеркнул он.

Глава Мосгорнаследия также отметил, что со следующей недели начнут проводить целый цикл экскурсий под общей темой «Сквозь пространство и время». У жителей и гостей столицы будет возможность увидеть исторические залы Сандуновских бань, добавил он.