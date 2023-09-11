Артефакты и мультимедийные проекты: в столице пройдет четвертый фестиваль научного искусства «Частоты»
В столице пройдет фестиваль научного искусства «Частоты». Его организует объединение «Выставочные залы Москвы», говорится на сайте мэра города.
«Запланирована серия программных выставок, посвященных научному искусству. Фестиваль проходит в четвертый раз и является частью инициативы «Наука как искусство»», - отмечается в сообщении.
Также подчеркивается, что данный фестиваль содействует развитию инновационных проектов в области экспериментального искусства и экспериментальной науки.
В рамках фестиваля научного искусства будут обсуждать ряд важных вопросов.
Четвертый сезон фестиваля будет проходить с сентября по декабрь 2023 года. Начиная с января следующего года проект продолжит развиваться в формате арт-лаборатории на базе галереи «Ходынка».
21 сентября будет представлена выставка «Частоты 4.0. Звездный храм» в галерее «Ходынка». Жители и гости столицы смогут увидеть один из ключевых арт-объектов — интерактивную инсталляцию «Базаров Лаб».
Выставка поднимает тему роли человека и его отношения к природе, космосу, а также к планете Земля.
Многие работы были созданы в рамках заезда «Наука как искусство» в партнерстве с платформой «Таврида» и при содействии преподавателей и студентов кафедры «Средовой дизайн» Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова.