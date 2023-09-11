Артефакты и мультимедийные проекты: в столице пройдет четвертый фестиваль научного искусства «Частоты»

В столице пройдет фестиваль научного искусства «Частоты». Его организует объединение «Выставочные залы Москвы», говорится на сайте мэра города.

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«Запланирована серия программных выставок, посвященных научному искусству. Фестиваль проходит в четвертый раз и является частью инициативы «Наука как искусство»», - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что данный фестиваль содействует развитию инновационных проектов в области экспериментального искусства и экспериментальной науки.

В рамках фестиваля научного искусства будут обсуждать ряд важных вопросов.

Четвертый сезон фестиваля будет проходить с сентября по декабрь 2023 года. Начиная с января следующего года проект продолжит развиваться в формате арт-лаборатории на базе галереи «Ходынка».

21 сентября будет представлена выставка «Частоты 4.0. Звездный храм» в галерее «Ходынка». Жители и гости столицы смогут увидеть один из ключевых арт-объектов — интерактивную инсталляцию «Базаров Лаб».

Выставка поднимает тему роли человека и его отношения к природе, космосу, а также к планете Земля.