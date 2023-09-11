У манула Тимофея из Московского зоопарка началась осенняя зажировка

У манула Тимофея началась осенняя зажировка. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка в понедельник, 11 сентября.

© Вечерняя Москва

Как сообщили зоологи, животное начинает готовиться к зиме загодя, так как зажировка, то есть процесс набора веса, происходит не мгновенно. С конца лета манул начал отращивать шерсть и набирать вес.

На данный момент Тимофей весит 4,7 килограмма, однако на пике зажировки его масса может достигать 6–7 килограммов. Также к зиме манул поменяет окрас и изменит модель поведения: будет больше бегать и активнее искать корм.

Причиной таких изменений является естественная среда обитания манулов. В степях при температуре до минус 50 градусов по Цельсию, животные согреваются более плотным мехом и жировой прослойкой.