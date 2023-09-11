За прошедшие 10 лет в Москве установили или обновили светофоры на 1617 адресах

За прошедшие десять лет в Москве сотрудники Центра организации дорожного движения обновили или установили новые светофоры на 1617 адресах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 11 сентября.

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По его словам, в этом году работа продолжится. Планируется оборудовать светофорами еще 270 точек. Также Ликсутов отметил, что на 132 адресах в этом году подобные работы уже были завершены.

— В первую очередь размещаем их в местах аварийности, на пешеходных переходах возле школ, больниц и парков, а также у новых железнодорожных станций и остановок городского транспорта. Мы продолжаем улучшать условия движения для пешеходов, водителей и пассажиров городского транспорта, как поручил Сергей Собянин, — отметил заместитель мэра Москвы.