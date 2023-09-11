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Москвичам пообещали отличную погоду

В течение недели по четверг включительно в Москве будет отличная погода без осадков. Такое развитие ситуации жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова передают «Известия».

Москвичам пообещали отличную погоду
© Lenta.ru

По словам специалиста, до четверга по утрам будет прохладно, однако потом воздух прогреется до 19-21 градуса Цельсия.

«В эти дни ожидается обилие солнца, небольшая облачность, высокое давление и отсутствие осадков», — уточнил Шувалов.

Однако в пятницу в столицу придет холодный фронт, который может вызвать дождь. В этот день столбик термометра поднимется до16-18 градусов Цельсия.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что на этой неделе в Центральной России наступит зрелое бабье лето. Ясная погода продержится по меньшей мере до пятницы, однако в последний рабочий день недели возможно кратковременное ухудшение.

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