Сергунина подвела итоги первого фестиваля локального бизнеса Москвы

В столице прошел первый фестиваль локального бизнеса «Неспальный район», в котором приняли участие порядка 1,2 тысячи небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. Бизнесмены получили возможность представить горожанам свои услуги и товары. Для гостей фестиваля провели мастер-классы, театральные и спортивные шоу. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фестиваль «Неспальный район» провели под эгидой Московского урбанистического форума. В программу мероприятий вошли 682 мастер-класса по различным направлениям (актерское мастерство, робототехника, фитнес и многие другие), в которых приняли участие более 13 тысяч человек. Предприниматели также разыграли 1,8 тысячи сертификатов на свою продукцию и услуги. Самыми посещаемыми стали площадки в районах Митино (около 11 тысяч гостей), Некрасовка (9,1 тысячи) и Куркино (больше 7,4 тысячи).

— За пять недель на 21 площадке фестиваля побывали больше 90 тысяч москвичей. Они познакомились с историями районных предприятий, посмотрели выступления творческих коллективов и посетили ярмарку локальных брендов, — сообщила Сергунина.