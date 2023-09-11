Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

Сергей Собянин стал безоговорочным лидером голосования на выборах мэра Москвы во всех районах столицы. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в понедельник, 11 сентября.

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— Лидер Сергей Семенович Собянин победил безоговорочно во всех районах. То есть ни один участок он не проиграл, и поэтому можем поздравить действующего мэра с абсолютной безоговорочной победой, — отметила она.

По словам председателя Мосгоризбиркома, при голосовании с помощью электронного способа и традиционного также нет различий по распределению голосов, передает агентство городских новостей «Москва».

После подсчета 100 процентов протоколов УИК на выборах мэра Москвы Сергей Собянин побеждает с результатом 76,39 процента голосов. Второе место занял депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, набравший 8,11 процента голосов.