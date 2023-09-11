Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5 процента
Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5 процента. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в понедельник, 11 сентября.
«На сегодняшний день мы официально говорим, что явка избирателей составила 42,5 процента. Это 3 269 905 человек, — отметила она.
При этом в дистанционном голосовании участие приняли 2,7 миллиона человек, а традиционным способном голосовали 571 тысяча горожан. Участниками надомного голосования стали 116,1 тысячи избирателей, передает агентство городских новостей «Москва».
По последним данным, после подсчета 100 процентов протоколов УИК на выборах мэра Москвы побеждает Сергей Собянин с результатом 76,39 процента голосов. Второе место занял депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, набравший 8,11 процента голосов.
Лидирующую позицию после обработки 100 процентов протоколов УИК на выборах губернатора Подмосковья занимает Андрей Воробьев с 83,86 процента голосов.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве уже завершил работу. Известно, что за время проведения мероприятия существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, выявлено не было.