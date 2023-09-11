Синоптик Леус сообщил о завершении метеорологического лета в Москве
Метеорологическое лето в Москве завершилось в среду, 6 сентября. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— Учитывая метеорологическую статистику и ближайшие прогнозы, можно сказать что метеорологическое лето в Москве закончилось на пять дней позже климатической нормы — 6 сентября, — пояснил он.
Метеоролог в своем Telegram-канале подчеркнул, что в городе уже пятый день действует зона климатической осени.
В понедельник, 11 сентября, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–21 градус. Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба.
Как стало известно, в ближайшие дни в городе и области не ожидается заморозков. Это связано с удачным географическим положением. «Вечерняя Москва» обсудила с синоптиками, когда в столице все же начнется пора низких ночных температур.
Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с «ВМ» пообещала летнее тепло на этой неделе. По ее словам, температура воздуха в дневные часы в период с 9 по 15 сентября будет колебаться в пределах плюс 17–24 градусов.