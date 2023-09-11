Синоптик Леус сообщил о завершении метеорологического лета в Москве

Метеорологическое лето в Москве завершилось в среду, 6 сентября. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Учитывая метеорологическую статистику и ближайшие прогнозы, можно сказать что метеорологическое лето в Москве закончилось на пять дней позже климатической нормы — 6 сентября, — пояснил он.

Метеоролог в своем Telegram-канале подчеркнул, что в городе уже пятый день действует зона климатической осени.

В понедельник, 11 сентября, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–21 градус. Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба.

Как стало известно, в ближайшие дни в городе и области не ожидается заморозков. Это связано с удачным географическим положением. «Вечерняя Москва» обсудила с синоптиками, когда в столице все же начнется пора низких ночных температур.