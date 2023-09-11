Более 700 тыс. пассажиров посетили речные прогулки по Москве за лето

Свыше 700 тысяч человек посетили речные прогулки по Москве в летнем сезоне – с апреля по август теплоходы осуществили более 30 тысяч рейсов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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"Все это время действовало 10 обновленных маршрутов по Москве-реке, два из которых появились недавно. По ним ходит 49 судов. Чаще всего пассажиры выбирали маршруты "Северный", "Исторический" и "Центральный". Самым популярным месяцем, как и в прошлом году, стал август", – говорится в сообщении.

В 2022 году Центр организации дорожного движения начал контролировать столичную акваторию. Для удобства и безопасности пассажиров на причалах изменили навигацию. Теперь там есть информационные стелы, карты маршрутов. Кроме того, были открыты зоны ожидания.

Для отслеживания акваторий там организовали новые службы: речной ситуационный центр, водный патруль ЦОДД, береговой ЦОДД, службу по работе с пассажирами.