В Москве открылась выставка отреставрированных объектов культурного наследия

«Традиционно ко Дню города мы открываем выставку, которая демонстрирует достижения московской реставрации. Ежегодно в Москве завершаются работы на 200 объектах культурного наследия. Многие из них хорошо знакомы москвичам и являются настоящими символами столицы. Каждый из них по-своему уникален», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов .

С 2011 года в столице отреставрировано более двух тысяч памятников истории и культуры. Большинство из них — за счет частных средств. Число объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии за это время сократилось в 7,4 раза — с 1325 до 177. Доля объектов в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 61% до 96,4%.