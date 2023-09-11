Госавтоинспекция предупредила жителей Подмосковья о возможных затруднениях на дорогах из-за тумана
Госавтоинспекция Московской области предупреждает о возможных затруднениях движения на дорогах из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В Подмосковье туман и сниженная видимость. Госавтоинспекция Московской области рекомендует учитывать прогноз погоды и не нарушать правила безопасности в дорожно-транспортной среде», – говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, держать дистанцию и снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами. Пешеходов призвали использовать световозвращатели, а при переходе проезжей части снимать капюшоны, убирать зонты и не отвлекаться на телефоны.