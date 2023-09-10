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МЧС предупредило москвичей о тумане до утра понедельника

Туман с ухудшением видимости до 200–700 м ожидается в Москве с вечера воскресенья с сохранением до утра понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столице.

МЧС предупредило москвичей о тумане
© РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие два часа с сохранением до 9:00 11 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м», – говорится в сообщении.

МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров.