МЧС предупредило москвичей о тумане до утра понедельника
Туман с ухудшением видимости до 200–700 м ожидается в Москве с вечера воскресенья с сохранением до утра понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие два часа с сохранением до 9:00 11 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м», – говорится в сообщении.
МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров.