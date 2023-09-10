Москвичам анонсировали возвращение теплой погоды

В Москве на следующей неделе ожидается хорошая погода, рассказали сотрудники центра «Фобос». По их данным, температура воздуха в столице может подняться до +23°.

Синоптики отметили, что «сентябрь продолжит радовать жителей Центральной России комфортными метеоусловиями, а предстоящая неделя будет баловать нас настоящим бабьим летом».

В понедельник, 11 сентября, температура воздуха днем поднимется до +20°. Во вторник, ожидаются идеальные погодные условия. Рано утром на столбиках термометров будет от +6° до +11°, днем потеплеет до +23°.

Метеорологи заметили, что это близко к климатической норме августа.

Хорошая погода продержится до четверга, в пятницу возможно незначительное похолодание и небольшие осадки.