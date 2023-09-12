Приложение «Метро Москвы» скачали 10 миллионов раз

Пассажиры городского транспорта столицы скачали приложение «Метро Москвы» 10 миллионов раз. Оно заработало в январе 2017 года как альтернативный вариант пополнения карты «Тройка», а сегодня это многофункциональный сервис управления поездками на всех видах столичного транспорта.

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Пользователи приложения могут строить любые маршруты с использованием метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и на городской карте. Их можно фильтровать с учетом времени поездки или числа пересадок. На схеме есть 18 специальных фильтров. Они помогут узнать, на каких станциях купить по дороге цветы, зарядить телефон, найти банкомат, перехватывающую парковку, стойку «Живое общение» и другую городскую инфраструктуру. Здесь же можно посмотреть расписание поездов МЦД.

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В приложении можно увидеть, насколько загружены сейчас вагоны метро. Для этого достаточно нажать на любую станцию. Так, пассажир прямо на платформе может просмотреть наполненность каждого вагона и выбрать самый свободный для комфортной поездки. Сервис работает на базе технологии машинного обучения. Из-за специфики получаемых данных ни одно транспортное приложение не показывает загруженность вагонов метро с такой точностью, как «Метро Москвы».

Осенью 2020 года приложение обновили. Появился личный кабинет, где можно привязать карту «Тройка» и управлять ею онлайн: покупать любые билеты, настраивать автопополнение, смотреть истории проходов и операций. Пассажиры привязали уже больше 1,7 миллиона карт.

«С 2017 года приложение “Метро Москвы” скачали уже 10 миллионов раз. Ежемесячно им пользуются почти два миллиона человек. В этом году в приложении заработала заморозка годовых абонементов, привязка карт москвича. Также началось тестирование оплаты проезда через систему быстрых платежей и виртуальной “Тройки”. На базе мобильного приложения мы запускаем самые новые и удобные цифровые сервисы для пассажиров. Это соответствует задаче, которую поставил Сергей Собянин» , — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

Уникальная функция личного кабинета — перенос баланса с одной транспортной карты на другую. Если карта привязана в личном кабинете, пассажир может легко перенести баланс «Кошелька» и остаток дней абонемента на новую карту в случае потери или поломки «Тройки» . Пользователям не нужно волноваться за потерю проездного с записанным билетом на год.

В личном кабинете можно подключиться к сервису оплаты проезда по биометрии, купить билет на междугородний и международный автобус или оформить единый и выгодный абонемент «МультиТранспорт» для поездок на всех видах транспорта, включая такси, самокаты, велосипеды сервиса «Велобайк».

С осени 2020 года пользователям приложения помогает решить любые вопросы, связанные с транспортом, чат-бот Александра. Этот цифровой помощник работает круглосуточно, а в его базе более 2,5 тысячи ответов на 50 тысяч вопросов. Пассажиры узнают о работе городского транспорта, пригородных электричек, аэроэкспрессов, автовокзалов, сервиса аренды велосипедов и самокатов, парковок, эвакуации авто, а также об организации дорожного движения. Если вопрос слишком сложный, Александра переключит пользователя на диалог с оператором, который обязательно поможет. С момента запуска чат-бот обработал более 4,8 миллиона запросов.

С августа 2023 года в личном кабинете появилась функция привязки карты москвича. Благодаря этому пассажиры с бесплатным проездом могут следить за историей поездок онлайн, а обучающиеся — покупать и записывать льготные абонементы без обращения в кассу.

Совсем недавно пользователям открыли возможность заморозить годовой абонемент — приостановить его действие на 14 дней. Сервис появился по просьбам горожан. Неиспользованные дни прибавятся к общему сроку действия билета. Функция полезна пассажирам, которые уходят в отпуск или на больничный и не будут пользоваться транспортом какое-то время.