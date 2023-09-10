Синоптик назвал сроки прихода золотой осени в Москву

Золотая осень в этом году придет в Москву позже, чем обычно. Об этом рассказал синоптик Александр Ильин, сообщает "Вечерняя Москва". "В отличие от прошлого года, листья на деревьях желтеют не так активно. В конце августа 2022 года уже примерно 25% лиственных деревьев были покрыты осенне-желтой листвой. А сейчас уже почти середина сентября, однако такого не наблюдается. Отдельные деревья приобретают желтый окрас, но это не является массовым явлением", – рассказал синоптик. По словам Ильина, золотую осень стоит ожидать в конце сентября. В свою очередь, метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что летнее тепло в столичном регионе ожидается на предстоящей неделе. Температура воздуха с 9 по 15 сентября днем будет составлять примерно 17–24 градусов. Ночью прогнозируется температура в районе 14–18 градусов. Позднякова рассказала, что в среду, 13 сентября, москвичей ждет ясная погода без дождей. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что бабье лето придет в Москву и Центральную Россию уже на следующей неделе, температура может достигнуть 23 градусов. Синоптик рассказал, что с 12 по 14 сентября жителей Москвы ожидает зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летней температурой.