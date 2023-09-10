В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов

Минимум 30 авиарейсов задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Расписания".

По данным на 07:04 по московскому времени в Шереметьево задержали семь рейсов, столько же – во Внуково. Отмечается, что в Домодедово задержали 16 рейсов и один отменили.

Также в ночь с 9 на 10 сентября 17 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Так, во Внуково задерживались пять рейсов и один был отменен, в Домодедово были задержаны три рейса и один отменен, в Шереметьево задерживались семь рейсов.