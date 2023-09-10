Начался последний день голосования на выборах в Москве

10 сентября — третий, заключительный день голосования на выборах Мэра Москвы и муниципальных депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Как и в предыдущие дни, избирательные участки сегодня открыты с 08:00 до 20:00. Онлайн-голосование на портале mos.ru продлится до 20:00. Те, кто получит онлайн-бюллетень в последнюю минуту, смогут отдать свой голос в дополнительное время — до 20:15.

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Для участия в голосовании необходима постоянная регистрация в Москве, для электронного голосования также понадобится полная учетная запись на mos.ru.

Те, кто захочет голосовать очно, смогут найти избирательный участок при помощи специального сервиса.

На участках установили терминалы, которые выдают электронные бюллетени. Голоса, поступившие таким образом, защищены технологией блокчейна, как и голоса онлайн-избирателей. По месту постоянной регистрации москвичи могут проголосовать как с помощью терминалов электронного голосования, так и традиционным способом, получив бумажный бюллетень.

Как голосовать (онлайн или на участке), необязательно выбирать заранее. Никаких дополнительных документов оформлять не нужно. Все доступные именно вам способы участия в выборах подскажет сервис в личном кабинете mos.ru.