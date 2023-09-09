В Москве сообщили об отсутствии нарушений на выборах

Второй из трех дней голосования в Москве прошел без нарушений. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице страны Вадим Ковалев, передает ТАСС.

"Штаб работает. Нет нарушений, которые повлияли бы на избирательный процесс, на выборы в столице", - сказал он.

9 сентября руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко заявлял, что жители столицы, которые проголосуют сегодня через электронный терминал или ДЭГ до 20 вечера, попадут в розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" 10 сентября.

В этот же день председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова говорила, что члены ОП получили рассылку с угрозами за работу на выборах.