Почти 3 млн москвичей уже проголосовали на выборах мэра столицы
Почти 3 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы. Об этом журналистам сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
«Почти 3 млн москвичей проголосовали на выборах мэра», – сказал Вадим Ковалев.
С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра Москвы. В них участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).