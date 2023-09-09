Порядка 2 миллионов 250 тысяч москвичей уже проголосовали на выборах, по данным на 15:00 субботы, 9 сентября. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

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— На 15:00 проголосовали на выборах в Москве 2 миллиона 243 тысячи москвичей, — сказал Вадим Ковалев.

Незадолго до этого стало известно, что порядка половины жителей столицы голосуют с помощью электронного бюллетеня через новые терминалы, о чем свидетельствуют усредненные данные по городу.