На выборах мэра Москвы уже проголосовали около 2,3 млн горожан
Порядка 2 миллионов 250 тысяч москвичей уже проголосовали на выборах, по данным на 15:00 субботы, 9 сентября. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
— На 15:00 проголосовали на выборах в Москве 2 миллиона 243 тысячи москвичей, — сказал Вадим Ковалев.
Горожане могут отдать свои голоса за пятерых кандидатов — Сергея Собянина, который выступает от партии «Единая Россия», депутата Мосгордумы Леонида Зюганова от партии КПРФ, депутата Госдумы Дмитрия Гусева, а также вице-спикеров Госдумы Бориса Чернышова от ЛДПР и Владислава Даванкова от партии «Новые люди», передает агентство городских новостей «Москва».
Незадолго до этого стало известно, что порядка половины жителей столицы голосуют с помощью электронного бюллетеня через новые терминалы, о чем свидетельствуют усредненные данные по городу.
Второй день выборов главы города Москвы стартовал в субботу, 9 сентября. Для столичных избирателей открыто 2058 выборочных пунктов, которые будут работать до 20:00 9 и 10 сентября в обычном режиме. «Вечерняя Москва» собрала всю необходимую информацию о том, как отдать свой голос онлайн.