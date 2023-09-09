Родителям с детьми рассказали, куда можно потратить баллы «Миллиона призов»

Родители с маленькими детьми могут выгодно приобрести одежду, обувь и другие полезные товары для своих детей, а также интересно провести с ними досуг благодаря баллам программы «Миллион призов».

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Для того, чтобы получить баллы, необходимо принять участие в электронном голосовании на выборах, которые проходят в Москве с 8 по 10 сентября.

Призовые баллы акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» позволят горожанам с детьми сэкономить семейный бюджет — на них можно будет купить детскую одежду, обувь, товары для школы, игрушки. Кроме того, семьи смогут посетить театр кошек или узнать историю покорения космоса, сходить в Московский зоопарк и даже заказать доставку эскимо на дом или посидеть в семейном кафе.

Также возможность выиграть от одной до пяти тысяч призовых баллов получат москвичи, которые проголосуют онлайн или с использованием терминала на избирательном участке на выборах. Один балл равен одному рублю. А те горожане, которые впервые примут участие в онлайн-голосовании получат одну тысячу баллов даже если не окажутся в списке победителей розыгрыша программы «Миллион призов», пишет официальный сайт мэра Москвы.