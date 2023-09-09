Каждый второй избиратель на выборах в Москве выбирает электронный бюллетень

— Те граждане, которые приходят на участки, они в половине случаев отдают предпочтения бумажным бюллетеням, в половине — новым терминалам электронного голосования (ТЭГ), — сказал он.

По его словам, эти данные являются усредненными. Всего в столице открыто 2058 участков для голосования, на каждом из которых установлены ТЭГ. Костырко отметил, что такие устройства могут быть привычны гражданам, так как они есть в Многофункциональных центрах (МФЦ), а также на вокзалах и в торговых центрах. Поэтому есть основания полагать, что москвичам понравились новшества. Для жителей столицы электронное голосование стало практикой, передает ТАСС.