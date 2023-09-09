Пассажирам раздают памятные сувениры в честь запуска движения на МЦД-4

В столице запустили движение поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4). В честь этого события пассажирам дарят памятные сувениры. Об этом в субботу, 9 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы открыли D4 — сложнейший проект, который реализовали под руководством Сергея Собянина. В честь запуска мы решили подарить пассажирам сувениры, чтобы у каждого остались воспоминания об этом знаковом событии, — сказал он.

По словам Ликсутова, теперь поездки станут более комфортными, а время в пути сократится в разы.

Сувениры, которые раздают сотрудники ЦОМП, можно получить на станциях «Апрелевка», «Солнечная», «Аминьевская», «Минская», «Курская», а также на станциях «Площадь трех вокзалов» и «Савеловская». Пассажирам предлагают чай с мятой, подставки для телефона в виде логотипа МЦД, тематические блокноты, брендированные ручки, брелоки в виде современных поездов, наборы детских карандашей, наклейки МЦД и ланчбоксы, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».