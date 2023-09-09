Москвичам рассказали, когда в столицу придет первое серьезное похолодание

Предстоящая неделя текущего месяца будет весьма теплой и довольно ясной. Заморозков и серьезных осадков в этот период не предвидится. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что первая декада сентября не принесет москвичам заморозков, однако не обойдется без температурных колебаний.

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— На будущей неделе в Москве и области погода будет довольно комфортной. Температурные показатели в дневные часы в период с 9 по 15 число будут колебаться в пределах 17–24 градусов. А в ночные часы они не упадут ниже 14–18 градусов, — сказала эксперт.

Однако если в первую неделю сентября температурные показатели были выше климатической нормы сентября, то уже с будущей недели постепенно столбики термометров начнут опускаться:

— С 9 сентября мы ощутим первое веяние осени, похолодает ориентировочно на четыре градуса. Но при этом средняя суточная температура составит около 13 градусов. Следовательно, в дневные часы воздух в городе будет прогреваться до 15 градусов, а ночью — до 7–10.

Так, в понедельник, 11 сентября, ожидается малооблачная погода, ночью — плюс 15–18 градусов, а днем — около 22, ветер слабый.

Во вторник, 12 сентября, в течение суток ожидается переменная облачность, в ночное время столбики достигнут 18 градусов тепла, а днем потеплеет до 22, ветер северо-восточный, умеренный.

В середине недели, 13 сентября, москвичей порадует ясная погода:

— Ночью похолодает до плюс 14 градусов, а вот днем снова ждем плюс 22 градуса тепла, ветер будет дуть слабый, — заметила синоптик.

Погода будет ясной в четверг, 14 сентября. Ночные показатели сохранятся на уровне 14–17 градусов с отметкой «плюс», а днем — около 24 градусов, ветер слабый.

В последний рабочий день недели, 15 сентября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь.

Ночью ожидается около 15 градусов тепла, а днем — 17–20 градусов с положительными значениями, ветер северо-западный, умеренный.

Серьезное понижение температуры до слабоотрицательных значений, по словам Поздняковой, а также первое серьезное похолодание наступит после 15 сентября.

— На предстоящих выходных, 16–17 сентября, температура воздуха в городе опустится до осенних показателей и будет находиться в пределах 7–13 градусов, — заявила Позднякова.