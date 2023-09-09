Путин заявил о продлении наземного метро Москвы в другие города России

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем города Москвы и заявил о продлении наземного метро столицы в другие города России. Его выступление опубликовано на сайте Кремля.

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Глава государства подчеркнул, что Москва использует прорывные подходы к модернизации транспортной отрасли. По словам Путина, в обозримом будущем диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих столицу.

9 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД). Собянин отметил, что 28-километровый участок дороги является сложнейшим сооружением.