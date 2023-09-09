Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-4

Президент России Владимир Путин и Сергей Собянин в субботу, 9 сентября, запустили четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4).

МЦД-4 стал самым протяженным диаметром — 86 километров, 36 остановочных пунктов на момент запуска. Он связал семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. На МЦД-4 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Открытие МЦД-4 улучшило транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы, а также подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного (Балашиха) и других близлежащих населенных пунктов.

Новая транспортная артерия соединит подмосковные Апрелевку и Балашиху, пересекая столицу на западе, севере и востоке. Благодаря ей время в пути для жителей Москвы и области сократится до 40 процентов. Что важно знать о новой линии МЦД — в материале «Вечерней Москвы».

В тот же день Путин и Собянин дали старт движению по южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.