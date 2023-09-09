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Путин и Собянин открыли новую магистраль в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли по видеосвязи движение по проспекту Багратиона в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Собянин открыли новую магистраль в Москве
© РИА Новости

Магистраль проходит от делового центра «Москва-сити» и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Отмечается, что время в пути для жителей Москвы и Подмосковья сократится до 30 минут.

В конце августа Собянин сообщил, что жители столицы определили название новой автомагистрали — Северного дублера Кутузовского проспекта. Он будет называться проспектом Багратиона.

«Так мы продолжим традицию сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе столицы», — рассказал мэр.

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