Путин и Собянин открыли проспект Багратиона

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли проспект Багратиона – северный дублер Кутузовского проспекта, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новая шестиполосная магистраль протянулась от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до МКАД и через Молодогвардейскую развязку, она полностью интегрирована с платной трассой Северный обход города Одинцово и далее с Можайским и Минским шоссе. Общая протяженность магистрали со съездами и 17 искусственными сооружениями составляет почти 22 км, в том числе основной ход – около 10 км.

В результате создания этого альтернативного пути от федеральной трассы М1 «Беларусь» до «Москва-Сити» перепробег автотранспорта сократится на 3 км, а время в дороге – в среднем до 30 минут. Теперь путь от МКАД до «Москва-Сити» станет быстрее в три раза – доехать можно за 15 минут вместо 45.

Новая трасса улучшит транспортное обслуживание более 1,5 млн москвичей и жителей Московской области, разгрузит соседние магистрали.