Главархив опубликовал 100 кадров Москвы с конца XIX века ко Дню города

Ко Дню города Главархив подготовил фотоальбом из более 100 фотодокументов с видами столицы с конца XIX века и до настоящего времени.

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— На кадрах представлены исторические фотографии с общими планами столицы, по которым можно проследить, как менялся ее облик на протяжении трех веков. Посмотреть фотоальбом можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в разделе «Медиатека», подразделе «Фотолетопись Москвы», — говорится в материале.

На самой ранней фотографии запечатлен вид местности Швивой горки. Также в коллекции есть немалое количество снимков начала XX века. На них можно увидеть, как выглядели известные улицы столицы, среди которых — Охотный ряд, Арбат, 1-я Тверская-Ямская улица и другие.

В выходные дни, 9 и 10 сентября, горожан пригласили в Музей Победы на бесплатные экскурсии по масштабной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа». В рамках мероприятия гости смогут «пройти» выпавшие на долю жителей Москвы испытания: они побывают в столичной подземке, станции которой в военные годы выполняли роль бомбоубежищ и многое другое.