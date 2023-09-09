Метро и МЦК будут работать всю ночь во время празднования Дня города

Во время празднования Дня города, 9 и 10 сентября, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— На МЦК интервал движения поездов до 23:30 составит четыре минуты, после — восемь минут. В обычном режиме также будут работать 16 ночных маршрутов наземного транспорта, три из них — круглосуточно, — говорится в сообщении.

В ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерывов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице украсили городской транспорт ко Дню города. Инсталляции «Два сердца столицы» можно найти у восьми станций метро: «Чистые пруды», «Площадь Революции», «Парк культуры», «Проспект Мира», «Октябрьская», «Баррикадная», «Улица 1905 года» и «Таганская».

В выходные дни, 9 и 10 сентября, пройдут различные мероприятия в честь Дня города. Обширную программу можно посетить на 26 площадках во всех округах.