Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин в субботу, 9 сентября, проголосовал на выборах мэра Москвы.

— Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей, — сказал он.

Также у горожан есть возможность проголосовать на избирательном участке. Как написал Собянин в своем личном блоге, москвичи могут отдать свой голос на любом участке вне зависимости от своего места проживания.

В столице в субботу, 9 сентября, начался второй день выборов мэра города. Горожан ожидают 2058 участков, они будут работать в обычном режиме до 20:00 9 и 10 сентября.

В Москве прошел первый розыгрыш программы «Миллион призов» в рамках акции #ВыбираемВместе2023. В первом розыгрыше призовые баллы получили 1 094 159 человек.