Первый розыгрыш программы «Миллион призов» прошел в Москве

В Москве прошел первый розыгрыш программы «Миллион призов» в рамках акции #ВыбираемВместе2023.

— Победители получили от тысячи до пяти тысяч призовых баллов. Их можно обменять на покупки у партнеров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность. Один балл равен одному рублю, — говорится в материале.

Участниками розыгрыша стали те, кто поучаствовал в электронном голосовании онлайн или с использованием терминалов 8 сентября на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. В первом розыгрыше призовые баллы получили 1 094 159 человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице в субботу, 9 сентября, начался второй день выборов мэра города. Горожан ожидают 2058 участков, они будут работать в обычном режиме до 20:00 9 и 10 сентября.

В период с 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра столицы, проголосовать москвичи могут за пятерых кандидатов.