Московский транспорт украсили в честь Дня города

«В честь Дня города мы установили в Московском метрополитене 19 тематических украшений. Кроме этого, две инсталляции разместили около Московских городских вокзалов Лианозово и Площадь Трех Вокзалов. Для пассажиров также подготовили тематический эфир, в котором мы расскажем об истории празднования Дня города, интересных местах, мероприятиях и достижениях Москвы. А еще поздравления появятся на Смоленском метромосту, фасадах павильона московского транспорта и единого диспетчерского центра», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.