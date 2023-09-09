Московский транспорт украсили в честь Дня города, который пройдет 9 и 10 сентября. Праздничное оформление получили фасады и вестибюли станций метро, а у двух городских вокзалов установили композиции «Московский городской вокзал».
«В честь Дня города мы установили в Московском метрополитене 19 тематических украшений. Кроме этого, две инсталляции разместили около Московских городских вокзалов Лианозово и Площадь Трех Вокзалов. Для пассажиров также подготовили тематический эфир, в котором мы расскажем об истории празднования Дня города, интересных местах, мероприятиях и достижениях Москвы. А еще поздравления появятся на Смоленском метромосту, фасадах павильона московского транспорта и единого диспетчерского центра», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.
У станций метро «Чистые пруды», «Площадь Революции», «Парк культуры» и «Проспект Мира» (Кольцевая линия), «Октябрьская» (Калужско-Рижская линия), «Баррикадная», «Улица 1905 года», «Таганская» (Таганско-Краснопресненская линия) появились инсталляции «Два сердца столицы». Специалисты тематически оформили также фасады станций «Чистые пруды», «Бауманская», «Арбатская» (Филевская линия), «Рижская» (Калужско-Рижская линия) и «Таганская» (Кольцевая).
Кроме этого, шесть букв М на вестибюлях станций превратили в жетоны и надпись «876 лет Москве». Такую композицию можно увидеть на «Красных Воротах», «Павелецкой» (Кольцевая), «Третьяковской» и «Китай-городе» (Калужско-Рижская линия), «Пушкинской» и «Трубной».
Помимо инсталляций, для пассажиров подготовили поздравления на экранах и медиафасадах зданий. Более чем на 34 тысячах медиаэкранов в метрополитене и наземном городском транспорте транслируется тематический эфир в честь Дня города.