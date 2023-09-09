Уже семь миллионов человек посетили Московский урбанистический форум

Уже семь миллионов человек посетили мероприятия, которые проводятся в рамках Московского урбанистического форума. Он работает до 10 сентября и проходит на четырех площадках: в олимпийском комплексе «Лужники», Гостином Дворе, парке «Зарядье» и Центральном выставочном зале «Манеж».

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В «Лужниках» в выходные, 9 и 10 сентября, пройдет насыщенная программа. Здесь можно узнать об инфраструктурных проектах, которые меняют Москву. Для гостей пройдут выступления Вани Дмитриенко, Тимы Акимова, Алсу и Юлии Савичевой, ночная вечеринка с Еленой Темниковой, игра «Что? Где? Когда?», мастер-классы проекта «Кинокампус Горького», розыгрыш автомобиля и многое другое.

На площадке в Гостином Дворе создано интерактивное мультимедийное пространство, посвященное развитию социальной сферы. Посетителей ждут концерты классической и современной музыки, лекции об эмоциональном и искусственном интеллекте, здоровье, стрессе и успехе. В субботу и воскресенье всех желающих приглашают на спектакли, познавательные квесты, интерактивные шоу, экскурсии по выставке и мастер-классы для детей.

На площадке в «Зарядье» продолжаются мероприятия фестиваля в рамках Московского урбанистического форума — москвичей и гостей столицы ждет большая интересная программа. Здесь пройдут спортивные тренировки, кинопоказы, театральные игры, лекции и выступления популярных артистов.

В Центральном выставочном зале «Манеж» открыта выставка «Станция Манеж», рассказывающая о настоящем и будущем московской транспортной системы. Гости могут увидеть вагоны «Иволга 3.0», «Москва-2020» и макеты новых вагонов метро и МЦД в натуральную величину. Огромная 37-метровая голограмма с выставки уже попала в Книгу рекордов России как самая большая в стране.