Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к работе в штатном режиме

"По независящим от аэропорта причинам в 2:32 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 2:51 все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе Внуково.