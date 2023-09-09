Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье» поздравил москвичей с Днем города.
«Уважаемый Сергей Семенович, дорогие москвичи, друзья, поздравляю всех вас с днем Москвы! Неповторимая в своей красоте и древней величавости, наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями», – сказал президент.
Он добавил, что Москва со времени своего основания всегда была надежной защитой и твердой опорой всего российского государства.
«Сама история определила ее особую роль, как главного города России. Здесь бьется сердце нашей огромной любимой страны», – отметил Путин.
По его словам, москвичи, как и жители всех субъектов федерации, несут боевую вахту в зоне специальной военной операции, сражаются мужественно и героически. Столица взяла шефство над Донецком и Луганском, проводит работу по восстановлению их инфраструктуры.
Президент подчеркнул, что столица достойно отвечает на сложные вызовы, ни на шаг при этом не отступая от своих масштабных программ развития.
«Достижения Москвы действительно впечатляют, кардинально меняют представление о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис», – уточнил президент.
Он особо отметил результаты модернизации транспортного комплекса и напомнил, что с 2011 года сеть Московского метрополитена выросла в 1,5 раза, а благодаря строительству магистралей и развязок по сути был сформирован новый дорожный каркас Москвы.
«Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего центрального транспортного узла, в итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву», – сказал Путин.
Также он напомнил, что на днях в столице завершен первый этап модернизации амбулаторного звена в здравоохранении. Город активно строит жилье, обновляются столичные парки, скверы, миллионы москвичей пользуются электронными сервисами. За пять лет объемы промышленного производства города выросли в два раза. Кроме того, Путин подчеркнул важность продолжения социально значимых проектов.
«Со своей стороны всегда поддержим добрые начинания в интересах жителей нашей любимой столицы. Я благодарю всех деятельных и неравнодушных людей, которые работают в Москве, преображают любимый город, служат процветанию России в целом. Вместе нам по плечу любимые свершения. Еще раз от души поздравляю всех вас, всех москвичей, да и всех граждан нашей большой страны с праздником – с днем Москвы, с днем нашей прекрасной, величавой и в то же время молодой столицы! С праздником!» – подчеркнул Путин.