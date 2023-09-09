Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

«Со своей стороны всегда поддержим добрые начинания в интересах жителей нашей любимой столицы. Я благодарю всех деятельных и неравнодушных людей, которые работают в Москве, преображают любимый город, служат процветанию России в целом. Вместе нам по плечу любимые свершения. Еще раз от души поздравляю всех вас, всех москвичей, да и всех граждан нашей большой страны с праздником – с днем Москвы, с днем нашей прекрасной, величавой и в то же время молодой столицы! С праздником!» – подчеркнул Путин.