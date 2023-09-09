Начался второй день выборов мэра Москвы

Традиционные избирательные участки в столице открылись, как и вчера, в 8:00. Тем временем онлайн-голосование не останавливалось и продолжалось даже ночью.

За выборами следят почти 12 тысяч наблюдателей от Общественной палаты. В первый день серьезных нарушений зафиксировано не было. Согласно последним данным, свои голоса уже отдали полтора миллиона человек. Участки в субботу закроются в 20:00, но онлайн-голосование опять же продолжится.