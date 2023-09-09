Аттракционы в парках Москвы и на ВДНХ будут бесплатными в День города
В выходные дни, 9 и 10 сентября, 258 аттракционов в 21 городском парке, а также колесо обозрения и несколько аттракционов на ВДНХ работают бесплатно для детей и взрослых.
— Гости могут почувствовать себя машинистами сказочного поезда, попрыгать на батутах, побродить по веревочным городкам и прокатиться на каруселях, — говорится в материале.
Посетить большинство аттракционов можно в порядке живой очереди. На некоторые необходимо заранее получить бесплатный билет. Акция будет действовать в следующих парках: Московский зоопарк, парк Дружбы, парк «Северное Тушино», Бабушкинский парк, ландшафтный парк «Митино», Таганский парк, Воронцовский парк, парк «Красная Пресня», парк «Ангарские пруды» и многие другие, передает официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, в парке «Зарядье» в эти выходные, 9–10 сентября, москвичей и гостей столицы ждет большая программа, завершающая Московский урбанистический форум — крупнейшее событие второй половины лета.
На некоторых улицах Москвы в предстоящие выходные изменится схема движения транспорта. Это связано с празднованием Дня города.