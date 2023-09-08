Названо число проголосовавших в первый день выборов в Москве

В первый день выборов мэра в Москве проголосовало около 1,5 миллиона человек. Такое число назвала председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова, чьи слова приводит пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

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В 20:00 8 сентября закрылись избирательные участки, которых в Москве находится 2058. Свою работу они возобновят в 8:00 9 сентября.

«Голосование вечером шло штатно, а онлайн-голосование продолжится и ночью. На данный момент в голосовании приняли участие около полутора миллионов избирателей. Это значит, что они голосовали онлайн и на участках с помощью терминалов», — пояснила она.

Кириллова добавила, что в МГИК за первый день выборов жалоб с участков не поступало.

В свою очередь руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев заявил, что в организацию поступали сообщения, но все они являлись несущественными и не влияли на общий ход голосования.