Музей Победы подготовил онлайн-викторину ко Дню танкиста
Музей Победы посвятил новую серию онлайн-тренажера Дню танкиста. Новая тематическая викторина «Колесо истории» размещена на сайте культурной площадки. Проверить свои знания могут все желающие. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.
Интернет-пользователей ждут 25 заданий, которые включают вопросы об истории создания советских танков, их технических характеристиках, а также об участии бронемашин в сражениях Великой Отечественной войны.
К примеру, посетители должны будут назвать день рождения первого русского танка, а также кто из танкистов стал самым результативным за всю историю ВОВ, или какую советскую боевую машину называли «Зверобоем»? Отвечать на вопросы онлайн-тренажера можно без ограничений по времени.
Кроме того, в Музее Победы открыли выставку, приуроченную ко Дню танкиста, который будет отмечаться в воскресенье, 10 сентября. В экспозицию вошло около 30 предметов: военная форма и личные вещи танкистов, детали тяжелой техники военных лет, памятки, альбомы, листовки и фотоснимки.