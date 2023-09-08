Музей Победы подготовил онлайн-викторину ко Дню танкиста

Музей Победы посвятил новую серию онлайн-тренажера Дню танкиста. Новая тематическая викторина «Колесо истории» размещена на сайте культурной площадки. Проверить свои знания могут все желающие. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Интернет-пользователей ждут 25 заданий, которые включают вопросы об истории создания советских танков, их технических характеристиках, а также об участии бронемашин в сражениях Великой Отечественной войны.

К примеру, посетители должны будут назвать день рождения первого русского танка, а также кто из танкистов стал самым результативным за всю историю ВОВ, или какую советскую боевую машину называли «Зверобоем»? Отвечать на вопросы онлайн-тренажера можно без ограничений по времени.