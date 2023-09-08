На мероприятиях Дня города будут дежурить 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов

Около 10 тысяч человек ежедневно будут дежурить на мероприятиях Дня города для обеспечения порядка и общественной безопасности.

До начала праздника сотрудники полиции проведут комплексное обследование мест, где пройдут мероприятия. К этой работе подключат специалистов-кинологов со служебными собаками.

Свой 876-й день рождения столица отметит 9 и 10 сентября. Интерактивные площадки, концертные программы и мастер-классы организуют на территории «Лужников», в парке Победы на Поклонной горе, в парке «Музеон», а также на 12 окружных площадках и в 17 парках культуры и отдыха. Большая праздничная программа запланирована и на территории ВДНХ, на городских площадках цикла фестивалей «Московские сезоны», в парке «Зарядье», Центральном выставочном зале «Манеж», Гостином Дворе и других площадках.