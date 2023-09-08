Форель на ольховой щепе, бефстроганов и пончики: в День города на площадках фестиваля «Московские сезоны» научат готовить на офирах и в печах

Во время празднования Дня города (8-10 сентября) в Москве проведут мастер-классы по приготовлению блюд на специальных гриль-установках (офирах) и в традиционных русских печах. Об этом сообщается на сайте мэра.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Мастер-классы устроят на площадках фестиваля «Московские сезоны».

В пятницу, 8 сентября, с 17:00 на площадках у Гольяновского пруда, на Ореховом бульваре и в сквере у станции метро «Некрасовка» проведут мастер-классы по приготовлению шашлыка со свежими овощами на офире.

«На офире он получится румяным и не пригорит», - рассказали организаторы.

В субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, на Сухонской улице и Коптевском бульваре с 13:00 на офире будут готовить московские пончики в сахарной пудре по старинному рецепту. С 15:00 на бульваре Дмитрия Донского и в Крюкове на офире научат готовить столичный рассольник с добавлением петрушки, сельдерея, пастернака или репы. Рецепту рассольника от кулинара Николая Курбатова больше ста лет.

Мастер-классы с использованием офира проведут и на новой фестивальной площадке «Московских сезонов» в Олимпийской Деревне, которую откроют ко Дню города, а также на улицах Городецкая, Адмирала Руднева, Профсоюзная, Митинская и Матвеевская.

Уроки приготовления блюд в традиционной русской печи проведут на улицах Святоозерская, Теплый Стан и Ключевая. 8 сентября в 17:00 там будут готовить русский пирог со сложной начинкой - кулебяку с лососем, а 9 и 10 сентября - пирожки с печенью и сладкой морковью, а также блины с грибным припеком.