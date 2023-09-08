Коммунальную технику Москвы украсили ко Дню города

Ко Дню города организации и предприятия комплекса городского хозяйства Москвы украсили коммунальную технику. Как сообщает официальный сайт мэра столицы, на автомобилях служб появились наклейки с монохромными надписями и разноцветными изображениями, в центре которых размещены слова «Москва-876» и «День города».

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Стикеры появились на спецтехнике, которая ежедневно чистит улицы и общественные места, а также помогает обслуживать инженерные сети. Это поливомоечные и уборочные машины, катки для укладки асфальта, подъемники для промывки мостов и памятников, а также автомобили аварийных служб.

Среди украшенных машин можно заметить и электролабораторию организации «Россети Московский регион». С ее помощью специалисты находят повреждения подземных кабельных линий. Также выделяется каналопромывочная машина «Мосводостока». Она предназначена для очистки водосточных трубопроводов, смотровых и водоприемных колодцев.