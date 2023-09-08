Кулинарные мастер-классы и архитектурный цех: как пройдет День города на площадках «Московских сезонов»

С сегодняшнего дня на площадках «Московских сезонов» будут проходить сотни разнообразных мастер-классов. Так, до воскресенья у участников будет возможность научиться готовить популярные блюда, нарисовать театральные и концертные афиши, украсить предметы интерьера в разных техниках и собрать модели столичного общественного транспорта из картона и бумаги, говорится на сайте мэра столицы.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

8 сентября в 15:00 юные посетители шале «Цветочная оранжерея» на Тверской площади под руководством художников будут создавать театральные и концертные афиши в стиле конструктивизма. Через час они смогут украсить костюм балерины стразами, лентами и кружевом.

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Также мероприятие будет организовано для тех, кто любит гжельскую роспись. Жители и гости столицы смогут посетить шале «Пальмовая оранжерея» - там они узорами будут расписывать деревянные изделия.

В 16:00 здесь пройдет мастер-класс по декорированию шкатулки в технике городецкой росписи, а в 17:00 - по украшению тарелок в стиле дулевского фарфора. 9 и 10 сентября мастер-классы будут начинаться в 13:00.

На площади Революции в праздничные дни будет работать архитектурный цех. Посетителям дадут возможность сделать карту дорог столицы в технике коллажа, а затем попробовать собрать лепные элементы знаковых зданий города.

С 12:00 8 сентября будут проходить мастер-классы «Семь сестер Москвы» по изготовлению головного убора в виде знаменитых высоток. В воскресенье, 10 сентября, на этой площадке можно будет создать яркий город из бумаги и картона.