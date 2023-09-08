В московских школах будут готовить инженеров-радиоэлектронщиков

Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) и госкорпорация «Ростех» при поддержке Департамента образования и науки Москвы откроют в столичных школах спецклассы, в которых будут готовить будущих инженеров для радиоэлектронной промышленности. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Среди школьников в таких классах намерены популяризировать профессию инженера-радиоэлектронщика, а также отбирать лучших абитуриентов для поступления в РТУ МИРЭА. Инженеры будут гарантированно трудоустроены в структурах «Ростеха», говорится в материале.

Спецклассы открываются в 11 школах Москвы — № 1542, 2070, 947, 1347, 1103, 1231, 1329, 1002, 814, 1581, а также в школе «Марьина Роща». Учеников 10-11-х классов ждут углубленное изучение математики, физики, информатики, курсы по изучению технологий современного производства, навыков проектирования и работы в Компас 3D. Обучать их будут в том числе преподаватели РТУ и эксперты предприятий «Ростеха». Школьники будут создавать и собственные проекты по программированию, технологиям умного города и дома, кибербезопасности.

Также ребята смогут принять участие в лекциях, мастер-классах и экскурсиях в РТУ МИРЭА и на предприятия госкорпорации. На курсах по выбору школьники смогут изучить основы сетевой безопасности, основы программирования на языках С++ и Python, программно-определяемые радиотехнологии.