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Путин 9 сентября откроет с Собяниным транспортные объекты в Москве, включая МЦД-4

Президент РФ Владимир Путин 9 сентября вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным поздравит москвичей с Днем города и по видеосвязи откроет несколько новых транспортных объектов столицы, включая МЦД-4. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин вместе с Собяниным по видеосвязи откроет МЦД-4
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

"9 сентября 2023 года Владимир Путин поздравит москвичей с Днем города, а также вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых транспортных артерий Москвы", - говорится в сообщении.

В частности, пояснили в Кремле, "будет запущено движение по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта), Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4".

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