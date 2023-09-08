Путин вместе с Собяниным по видеосвязи откроет МЦД-4

"9 сентября 2023 года Владимир Путин поздравит москвичей с Днем города, а также вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых транспортных артерий Москвы", - говорится в сообщении.