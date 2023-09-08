В Москве взорвался сейф

Отмечается, что есть пострадавший. Его уже доставили в больницу, а на месте происшествия работают экстренные службы.

1 сентября сообщалось, что в квартире дома на улице Мещерякова в столице произошел взрыв. Сначала были предположения, что у 20-летнего россиянина в руках взорвался квадрокоптер, однако позже стало известно, что это была граната.