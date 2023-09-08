Синоптик пообещал москвичам «настоящее лето»

Вильфанд обещал москвичам «настоящее лето» с температурой до плюс 24 градусов на следующей неделе
В первой половине следующей недели в Москве прогнозируется солнечная августовская погода с температурой до плюс 24 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В первой половине следующей недели продолжается настоящее лето, без приставки «бабье». Над Москвой будет править бал антициклон, это значит, будет малооблачно, без осадков. С понедельника по четверг дневные температуры – плюс 19–24 градуса. Такой температурный фон соответствует пятой пятидневке августа, поэтому нас ждет августовская солнечная и теплая погода», – сказал Вильфанд.
Синоптик уточнил, что ночные температуры прогнозируются в диапазоне от плюс 6 до плюс 11 градусов.