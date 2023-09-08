$98.20+0.35105.28+0.20

Вильфанд обещал москвичам «настоящее лето» с температурой до плюс 24 градусов на следующей неделе

В первой половине следующей недели в Москве прогнозируется солнечная августовская погода с температурой до плюс 24 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пообещал москвичам «настоящее лето»
© РИА Новости

«В первой половине следующей недели продолжается настоящее лето, без приставки «бабье». Над Москвой будет править бал антициклон, это значит, будет малооблачно, без осадков. С понедельника по четверг дневные температуры – плюс 19–24 градуса. Такой температурный фон соответствует пятой пятидневке августа, поэтому нас ждет августовская солнечная и теплая погода», – сказал Вильфанд.

Росгидромет предсказал заморозки в 11 регионах страны

Синоптик уточнил, что ночные температуры прогнозируются в диапазоне от плюс 6 до плюс 11 градусов.