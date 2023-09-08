Синоптик пообещал москвичам «настоящее лето»

«В первой половине следующей недели продолжается настоящее лето, без приставки «бабье». Над Москвой будет править бал антициклон, это значит, будет малооблачно, без осадков. С понедельника по четверг дневные температуры – плюс 19–24 градуса. Такой температурный фон соответствует пятой пятидневке августа, поэтому нас ждет августовская солнечная и теплая погода», – сказал Вильфанд.