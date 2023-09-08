Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени

"Ночью давление увеличится, вероятность осадков будет совсем маленькая, но поскольку будет прояснение между облаками, будет понижаться температура. Вполне вероятно, что эта ночь будет одной из самых прохладных во втором полугодии на данный момент", – приводит слова синоптика РИА Новости.